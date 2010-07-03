Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о доходах

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Сенатор Рауф Арашуков, временно отстраненный от должности, направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах за прошлый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Анну Ставицкую.

"Ранее Арашуков обратился в Совет Федерации с просьбой прислать ему справку 2-НДФЛ для заполнения декларации, но когда его проигнорировали, он отправил из СИЗО приблизительную информацию о своих доходах. Он отправил ее в установленный законом срок, но когда ее отправила администрация СИЗО, нам неизвестно", – сообщила она.

Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах сенаторов в мае примет решение по статусу Арашукова.

12 марта Басманный суд Москвы постановил временно отстранить его от должности сенатора.

30 января Арашукова лишили неприкосновенности. Он был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Политику предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 за участие в преступном сообществе, по части 4 статьи 309 за давление на свидетеля и по части 2 статьи 105 УК РФ по факту организации убийств.

Убийства, о которых идет речь, относятся к 2010 году. Это произошло в Черкесске: были убиты зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслан Жуков и советник президента КЧР Фраль Шебзухов.