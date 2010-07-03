Сенаторы определят статус Арашукова в мае

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов в мае примет решение по статусу Рауфа Арашукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера верхней палаты парламента Юрия Воробьева.

По словам Воробьева, к следующему месяцу рабочая группа разберется с непредставленной в срок декларацией арестованного сенатора от Карачаево-Черкесии. Сейчас члены комиссии выясняют причины сложившейся ситуации.

"Мы постараемся до майского первого заседания эту работу завершить", – заверил Воробьев.

Ранее вопрос с декларацией Арашукова отложили до заседания комиссии 10 апреля. Факт отсутствия сведений о доходах собирались рассматривать в закрытом режиме.

По закону, если должностное лицо не подало декларацию в срок, оно может лишиться своего поста. Отмечалось, что временно отстраненный от работы сенатор не отчитался о доходах, зато это сделала его жена.

32-летнего Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. Ему вменяют участие в ОПГ, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Следствие полагает, что Арашуков подделал документы ради сенаторского кресла.

В марте суд удовлетворил ходатайство СК о временном отстранении Арашукова от должности. Следователь указывал на то, что обвиняемый может использовать свои полномочия для угроз потерпевшим.

