Сенаторы определят статус Арашукова в мае

Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов в мае примет решение по статусу Рауфа Арашукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера верхней палаты парламента Юрия Воробьева.
По словам Воробьева, к следующему месяцу рабочая группа разберется с непредставленной в срок декларацией арестованного сенатора от Карачаево-Черкесии. Сейчас члены комиссии выясняют причины сложившейся ситуации.
"Мы постараемся до майского первого заседания эту работу завершить", – заверил Воробьев.
Ранее вопрос с декларацией Арашукова отложили до заседания комиссии 10 апреля. Факт отсутствия сведений о доходах собирались рассматривать в закрытом режиме.
По закону, если должностное лицо не подало декларацию в срок, оно может лишиться своего поста. Отмечалось, что временно отстраненный от работы сенатор не отчитался о доходах, зато это сделала его жена.
32-летнего Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. Ему вменяют участие в ОПГ, убийство двух человек и давление на свидетеля.
Следствие полагает, что Арашуков подделал документы ради сенаторского кресла.
В марте суд удовлетворил ходатайство СК о временном отстранении Арашукова от должности. Следователь указывал на то, что обвиняемый может использовать свои полномочия для угроз потерпевшим.
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