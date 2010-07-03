Суд проверит законность отстранения Арашукова от должности сенатора 15 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Мосгорсуд проверит законность отстранения Рауфа Арашукова от должности сенатора от Карачаево-Черкесской Республики 15 апреля. Начало заседания – в 12:00, сообщает ТАСС.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Арашукову до 30 июня. Следователь мотивировал продление ареста тем, что, находясь на свободе, сенатор может скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей.

В суде Арашуков заявил, что свидетелям, давшим показания против него, заплатили более 65 миллионов рублей. "Я знаю тех людей, кто дал им деньги. Одному дали 30 миллионов рублей, а второму – 35 миллионов рублей", – заявил подсудимый.

Арашукова задержали в конце января во время заседания верхней палаты парламента. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков.

Сенатору вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следствие также полагает, что он подделал документы, что позволило ему стать сенатором.

12 марта Басманный суд временно отстранил 32-летнего Рауфа Арашукова от должности члена Совфеда. Постановление будет действовать до приговора суда или прекращения уголовного преследования.