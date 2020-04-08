Рауф Арашуков останется в СИЗО

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Мосгорсуд признал законным продление ареста временно отстраненному от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает ТАСС. Таким образом, жалобу защиты отклонили.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Арашукову до 30 июня. Следователь мотивировал продление ареста тем, что, находясь на свободе, сенатор может скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей.

В суде Арашуков заявил, что свидетелям, давшим показания против него, заплатили более 65 миллионов рублей. "Я знаю тех людей, кто дал им деньги. Одному дали 30 миллионов рублей, а второму – 35 миллионов рублей", – заявил подсудимый.

Арашукова задержали в конце января во время заседания верхней палаты парламента. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков.

Сенатору вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следствие также полагает, что он подделал документы, что позволило ему стать сенатором.

12 марта Басманный суд временно отстранил 32-летнего Рауфа Арашукова от должности члена Совфеда. Постановление будет действовать до приговора суда или прекращения уголовного преследования.