Комиссия СФ по доходам обсудит ситуацию с Арашуковым 10 апреля

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Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами и расходами сенаторов обсудит ситуацию вокруг Рауфа Арашукова, не подавшего декларацию о доходах в установленный срок. Заседание намечено на 10 апреля, сообщает РИА Новости.

По словам главы комиссии Юрия Воробьева, вопрос будет рассматриваться в закрытом режиме. По закону, если должностное лицо не подало своевременно декларацию о доходах, оно может лишиться своего поста.

32-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совфеда. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Также следствие полагает, что Арашуков подделал документы, что позволило ему стать сенатором от Карачаево-Черкесии.

В марте Басманный суд удовлетворил ходатайство СК о временном отстранении Арашукова от должности сенатора. Следователь указывал на то, что обвиняемый может использовать свои полномочия для угроз свидетелям и потерпевшим.