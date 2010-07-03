Несдачу декларации о доходах Арашукова обсудят в Совфеде

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Отстраненный от работы сенатор Рауф Арашуков, который стал фигурантом уголовного дела, не отчитался о доходах. Этот вопрос комиссия Совета Федерации собирается рассмотреть на следующей неделе, передает РИА Новости.

По словам вице-спикера верхней палаты парламента Юрия Воробьева, свое решение комиссия вынесет на утверждение пленарного заседания. Он уточнил, что сенаторы подведут итог кампании по сбору сведений о доходах. Опубликовать информацию должны в течение двух недель.

Представитель Совфеда уточнил, что декларацию о доходах по неизвестным причинам сдала жена Арашукова, а не он сам.

"Мы в этом будем разбираться. Мы создадим рабочую группу, несколько сенаторов займутся детально изучением этого вопроса. Затем мы примем решение и вынесем его на пленарное заседание Совета Федерации. Только там может быть принято решение о лишении его статуса", – пояснил Воробьев.

В марте Басманный суд удовлетворил ходатайство СК о временном отстранении Арашукова от должности сенатора. На заседании следователь указывал, что обвиняемый может использовать свои полномочия для угроз свидетелям и потерпевшим.

32-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

