Арашуков лишен полномочий сенатора

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты парламента.
Основание для лишения полномочий – непредставление в срок декларации за 2018 год.
"Непредставление сведений или несвоевременное представление ведет к лишению статуса. К сожалению, 1 апреля мы увидели, что Арашуков не сдал эти сведения", – объявил на заседании председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев.
Ранее в парламенте была создана рабочая группа, которая рассмотрела вопрос о несдаче сенатором Рауфом Арашуковым в срок до 1 апреля сведений о доходах.
В марте Басманный суд удовлетворил ходатайство СК о временном отстранении Арашукова от должности сенатора. На заседании следователь указывал, что обвиняемый может использовать свои полномочия для угроз свидетелям и потерпевшим.
32-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Басманный суд временно отстранил от должности сенатора Рауфа Арашукова
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