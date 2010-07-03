Продлен арест трем фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Трем фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ продлили срок ареста. Решением Московского гарнизонного военного суда задержанные останутся под стражей до 11 ноября, сообщает ТАСС.

В СИЗО останутся сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин, обвиняемый в пособничестве в разбое, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов и экс-сотрудник прокуратуры Константин Жаров.

В начале июля военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по подозрению в разбое. Еще двоим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до августа.

По данным следствия, под видом оперативных мероприятий подозреваемые напали на офис банка "Металлург", похитив не менее 136 миллионов рублей.

По делу также проходит майор ФСБ России Александр Карелин, который, по словам его адвоката, думал, что присутствует на официальной спецоперации.

Среди задержанных есть сотрудники "Альфы", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и офицеры управления "К" ФСБ.