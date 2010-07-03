Экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову продлили арест на полгода

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Басманный суд продлил арест бывшему министру финансов правительства Московской области Алексею Кузнецову, которого обвиняют в мошенничестве и растрате на сумму более 11 миллиардов рублей. Подозреваемый будет оставаться в СИЗО как минимум до 16 января 2020 года, передает Агентство "Москва".

Адвокат ходатайствовал о прекращении уголовного преследования по всем эпизодам легализации имущества и нескольким эпизодам мошенничества за истечением срока давности. Следующее заседание по делу пройдет 14 августа.

Кузнецов занимал должность министра более восьми лет. В июле 2008 года он уволился и уехал из России. Позднее выяснилось, что он имел двойное гражданство – РФ и США, хотя это было запрещено законом о госслужбе.

В 2010 году следователи сообщили о возбуждении первого уголовного дела. По данным следствия, из-за действий Кузнецова и его сообщников правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтранстинвест" был причинен ущерб на сумму более 11 миллиардов рублей.

Государственные деньги экс-чиновник отмывал через фирмы-однодневки. В итоге Кузнецов приобрел восемь участков в Подмосковье, две квартиры в Москве, два автомобиля, а также несколько отелей во французском Куршевеле, которые оценили в 45 миллионов евро.

Кузнецова объявили в международный розыск и задержали летом 2013 года на курорте Сан-Тропе на Лазурном берегу Франции. У него нашли несколько поддельных паспортов. В Москву подозреваемого доставили только в 2018 году – все это время власти Франции принимали решение, выдать ли Кузнецова России. Сам он свою вину в хищениях отрицает.