Мосгорсуд оставил под арестом имущество бывшего замминистра культуры Пирумова

Мосгорсуд оставил под арестом имущество бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики ведомства Бориса Мазо, осужденных по так называемому "делу реставраторов". Об этом сообщает Агентство "Москва".
Под арестом находятся объекты недвижимости и машиноместа, в том числе в Испании. Адвокаты Пирумова и Мазо настаивали, что арестованное имущество было приобретено задолго до совершения преступления.
В 2016 году Пирумова задержали по "делу реставраторов". По версии следствия, чиновник организовал и возглавил преступную группу для хищения госсредств, выделенных на реставрацию памятников культуры. В деле фигурировали контракты на реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге. Ущерб от действий преступной группы составил не менее 50 миллионов рублей. Пирумов признал свою вину. В октябре 2017 году суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Чиновник был отпущен в зале суда, поскольку этот срок он провел в СИЗО.
В мае 2018 года Пирумов был задержан по второму уголовному делу. Его обвинили в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища "Государственного Эрмитажа".
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