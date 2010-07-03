Собянин пригласил москвичей в "офисы" на природе

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Сергей Собянин пригласил москвичей посетить коворкинги в парках. Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Выбирайтесь в "офис" на природе", – посоветовал мэр горожанам. Он напомнил, что "коворкинги с удобными рабочими местами есть в Парке Горького, "Сокольниках", "Царицыно" и парке 50-летия Октября". Там "можно проводить деловые встречи, совещания и презентации проектов", отметил Собянин.

Комфортное рабочее место на свежем воздухе можно найти, например, при входе в музей-заповедник "Царицыно", рассказали в пресс-службе "Мосгорпарка". Между Большим дворцом и Хлебным домом работает подземный коворкинг: 20 столов разных размеров установлены в помещении площадью 600 квадратных метров. Есть интернет, кафе и гардероб. Рабочим местом в "Царицыне" можно пользоваться бесплатно и без предварительной регистрации. Коврокинг, как и музей, открыт с 10:00 до 19:00 в будние и в воскресенье и до 20:00 – в субботу. Понедельник – выходной день.

Еще один бесплатный коворкинг – "Рабочая станция" площадью 18 квадратных метров – расположен в парке 50-летия Октября рядом с Площадью семьи. Он оснащен рабочим столом на восемь человек, шкафчиками и бесплатным Wi-Fi. На "Рабочей станции" можно проводить бизнес-встречи или лекции. Часы работы – ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00. Предварительная запись не требуется.

Кроме того, 19 июля на Пушкинской набережной в Парке Горького открылся "Онлайн-парк" Tele2. С 11:00 до 23:00 в павильоне площадью 180 квадратных метров открыт бесплатный коворкинг, где могут одновременно разместиться до 50 человек. А в конце трудового дня гостей "Онлайн-парка" ждут вечерние мастер-классы, лекции и кинопоказы. Коворкинг в Парке Горького будет работать до 8 сентября.

По соседству – в Нескучном саду – находится круглосуточный офис-коворкинг "Рабочая станция" на 140 мест, причем 81 из них организовано в формате открытого пространства. В павильоне есть переговорная с маркерной стеной и плазменным экраном для бизнес-встреч и презентаций. Передохнуть в течение дня можно в просторной лаундж-зоне с диванами и пуфами. А с мая по сентябрь при коворкинге открыта веранда на 30 мест. Стоимость места на "Рабочей станции" в Нескучном саду стартует от 790 рублей в день. Недельный абонемент "Гость" стоит 4 тысячи рублей, а месячный пропуск "Резидент" – около 17 тысяч рублей. Забронировать место можно на сайте коворкинга.

При клубе юных натуралистов "Зеленая школа" на Крымском Валу действуют не только курсы для детей, но и коворкинг для взрослых. Он открыт ежедневно с 11:00 до 19:00. Рабочая зона на 10 мест создана специально для родителей с маленькими детьми: пока взрослый работает, ребенок может посетить занятия с педагогами "Зеленой школы". Час работы там обойдется в 250 рублей, а каждая последующая минута стоит 4 рубля. В стоимость входят занятия с ребенком, доступ к интернету, чай, кофе и печенье. Бронировать место рекомендуют хотя бы за сутки по телефону 8 (903) 719-14-84.

Платный коворкинг также обустроили в культурном пространстве "БуквоДом" на территории парка "Сокольники". Десять человек могут работать в светлом помещении с панорамными окнами, индивидуальными настольными лампами, бесплатным интернетом, принтером и сканером. Пространство открыто по будням с 10:00 до 18:00, а в выходные – по запросу. Стоимость одного дня в коворкинге "БуквоДом" – от 600 рублей. Там также проходят мастер-классы, тренировки и собрания "Философского клуба". Бронирование мест доступно на сайте проекта.