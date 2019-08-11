Два гола и восемь желтых карточек. Чем закончился матч "Динамо" и "Зенита"

В субботу столичное "Динамо" в матче пятого тура Российской премьер-лиги принимало на своем поле "Зенит". Бело-голубые проиграли со счетом 0:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и почему динамовцы потерпели второе поражение в чемпионате.

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдоким

Сезон в Российской премьер-лиге уже стартовал, но бело-голубые (впрочем, не только они) продолжают заявлять о себе на трансферном рынке. Накануне "Динамо" объявило о подписании еще двух футболистов. Первым стал российский защитник Роман Нойштедтер, который перебрался в московский клуб из "Фенербахче". Вторым важным приобретением оказался немецкий полузащитник Максимилиан Филипп из дортмундской "Боруссии". Конечно же, ни один, ни другой не мог помочь своему новому клубу в матче с "Зенитом". Но само их появление в "Динамо" уже должно радовать фанатов бело-голубых.

Другое дело, что пока ничем другим фанатов бело-голубых порадовать и не получается. За четыре тура подопечные Дмитрия Хохлова набрали пять очков (спойлер: после пятого их будет столько же), выиграли всего один матч и показывают результаты уровня прошлого года, до прихода нового менеджмента и кучи дорогостоящих трансферов. Все надежды на то, что ближе к середине первого круга команда начнет показывать тот футбол, который от нее ждут тренер и болельщики, а вместе с тем владельцы клуба. Но в матче с "Зенитом" этого футбола по-прежнему не было.

Первый тайм поединка остался за петербургской командой. Уже на десятой минуте счет открыл Артем Дзюба. "Зенит" организовал контратаку, Сердар Азмун на левом фланге принял мяч и подобрался к штрафной, а дальше выдал шикарный пас на Дзюбу. Тот вышел один на один с Антоном Шуниным и в касание послал снаряд в ближний угол. Но пропущенный гол оказался не единственной проблемой для бело-голубых: в момент удара Дзюбы вратарь "Динамо" получил травму и вынужден был попросить замену. Так на 13-й минуте вместо Шунина на поле появился 23-летний воспитанник клуба Игорь Лещук, для которого этот матч дебютным.

Во втором тайме "Динамо" вполне могло отыграться. Особенно после выхода на поле Вячеслава Грулева и Клинтона Н'Жье, которые должны были усилить атаку бело-голубых. Но ни один опасный момент так и не закончился голом. А на 80-й минуте динамовцы остались вдесятером. За фол на Малкоме вторую желтую карточку (к слову, всего арбитр показал за матч восемь "горчичников") получил Артур Юсупов. Под конец "Зенит" додавил и забил второй гол: на 88-й минуте Артем Дзюба подобрал мяч у штрафной, скинул под удар Магомеду Оздоеву, который мощно зарядил в дальний угол.

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдоким

Таким образом, петербургская команда упрочила свое лидерство в чемпионате, а "Динамо" опустилось на 11-ю строчку в таблице. Бело-голубым в очередной раз не хватило сил и концентрации, чтобы довести свои атаки до ума и логического завершения. После матча с "Зенитом" Дмитрия Хохлова спросили: когда "Динамо" заиграет? Он ответил, что для начала нужно укомплектовать команду и закрыть проблемные позиции, лишь затем тренерский штаб начнет выстраивать игру команды. Что ж, если плясать от этого, то с проблемными позициями все более-менее очевидно.

Несмотря на два пропущенных гола, нападение – все еще самое слабое место "Динамо". И этот вопрос должны решить Клинтон Н'Жье и Максимилиан Филипп. Что до других проблемных зон, то это, конечно, центр защиты. Но и здесь все схвачено – именно для этой цели был куплен Роман Нойштедтер. Другое дело, что на адаптацию футболистов и то самое выстраивание игры уйдет месяц-два, а то и полгода. А "Динамо" нужны очки здесь и сейчас. Тем более, что в следующем туре бело-голубых ждет очередное дерби – на этот раз с "Локомотивом".