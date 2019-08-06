Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

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На 62-м году жизни скончалась фэшн-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на окружение Вербер.

"Да, Алла Константиновна умерла", – сказал собеседник агентства.

Информацию о смерти также подтвердила главный редактор журнала Interview Russia Алена Долецкая в своем Instagram.

"Потеря близкого друга и по-настоящему масштабного человека невыносимо тяжела. Буду помнить и любить тебя, Аллочка моя, всегда. Вечный покой и Царствие небесное", – написала Долецкая.

Сообщения о смерти Вербер прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

"Это печальная, плохая новость… Это трагедия для семьи, для людей, для друзей. Она была очень светлым человеком. Добрейшей души человек, отзывчивый, я с ней разговаривал два дня назад, поэтому для нас это шок", – сказал Пригожин в беседе с RT.

По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт. По информации телеграм-каналов, она находилась в Италии, где ее госпитализировали. Геолокация последнего поста в ее Instagram – Форте-деи-Марми в Тоскане (фотография была выложена два дня назад).

Алла Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. В конце 1970-х она с семьей жила в Монреале, где училась менеджменту и работала в крупном магазине одежды, а в начале 1980-х переехала в Нью-Йорк. Там Вербер занималась торговлей картинами, устраивала выставки и продвигала работы молодых художников.

В 1984 году бизнесвумен открыла в Торонто свой первый бутик Katia of Italy. Одним из ее клиентов стал функционер компании дисконтной торговли K-mart, он пригласил Вербер сотрудничать. В 1989 году Алле предложили стать представителем компании в России, и она вернулась на родину.

С 1990 года Вербер стала создавать бутики высокой моды в торговом доме "Москва" на Кутузовском проспекте. С 1993 года она сотрудничала с компанией Mercury, в итоге став ее вице-президентом. С 2003 года работала фэшн-директором ЦУМа.