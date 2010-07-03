Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla рассказал подробности аварии

Фото: телеграм-канал Говорит Москва

Водитель Tesla, взорвавшейся накануне на МКАД, рассказал об обстоятельствах аварии, передает телеканал Москва 24.

По словам автомобилиста, он ехал по левой полосе со скоростью около 100 километров в час и не заметил припаркованный эвакуатор. В результате Tesla влетала в ГАЗель боком, после чего загорелась.

Мужчина также отметил, что держал руль, так Model 3 имеет функцию "ассистент водителя".

В результате ДТП водитель сломал ногу, а дети получили ушибы.

По информации популярных Telegram-каналов, за рулем находился глава крупной компании "Арикапитал" Алексей Третьяков.



Ранее сообщалось, что Tesla загорелась во время аварии на МКАД. Перед поселком Мосрентген электрокар столкнулся с эвакуатором и через несколько секунд вспыхнул. Инцидент произошел вечером в субботу, 10 августа. Огонь уничтожил машину почти полностью.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины столкновения машин. Предварительная версия аварии – не сработала автоматика, которая должна была остановить электрокар, заметив препятствие.

Эксперты считают, что это очередной удар по имиджу Tesla. Это не первый случай, когда во время столкновения электрокар сгорает как спичка. За последние семь лет зарегистрированы по меньшей мере 14 случаев возгорания машин этой марки.

