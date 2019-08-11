"Локомотив" разнес "Урал", Крыховяк забил супергол. Как это было

11 августа московский "Локомотив" в рамках пятого тура Российской премьер-лиги на своем поле принимал екатеринбургский "Урал". Красно-зеленые разгромили гостей со счетом 4:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как железнодорожникам удалось добиться такой крупной победы и стоит ли теперь считать "Локо" претендентом на чемпионство.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Команда Юрия Семина на старте сезона выглядит крайне неоднозначно. С одной стороны, после четырех туров железнодорожники не забили лишь в одном матче (собственно, в котором и потерпели поражение – поединке против ЦСКА). С другой, до сегодняшнего дня "Локомотив" не сыграл всухую ни разу, стабильно пропуская по мячу в каждом матче. Но то, что красно-зеленые раскочегарились гораздо быстрее, чем в прошлом сезоне, уже радует. Даже потеря, казалось бы, ключевых для железнодорожников игроков – Мануэла Фернандеша (португалец вот-вот уйдет из клуба) и Джефферсона Фарфана (у перуанца травма, из-за которой он выбыл на неопределенный срок) – не сильно сказалась на состоянии "Локо".

Начало матча с "Уралом" для "Локо" выдалось в равной борьбе, и за первые 15 минут ни одна, ни другая команда почти не создавала опасных моментов вблизи чужих ворот. А затем "Локомотив" придумал гол из ничего. Или почти ничего. На 17-й минуте железнодорожники заработали штрафной в 35-40 метрах от ворот "Урала". Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк разыграли мяч, и вот уже Алексей Миранчук навешивает на Федора Смолова. "Урал" отбивается, но хозяева вторым темпом доводят момент до гола. Прибежавший Миранчук снова пасует на Смолова и на этот раз девятый номер "Локо" после небольшого рикошета заталкивает мяч в ворота.

На 29-й минуте железнодорожники забили второй гол. Владислав Игнатьев вырезал отличную передачу вперед на Рифата Жемалетдинова, и тот красиво отправил мяч от штанги в ближний угол. После этого "Урал" совсем расклеился. На 33-й минуте Жемалетдинов мог оформлять дубль: Крыховяк вывел навесной передачей нападающего один на один с Вячеславом Годзюром, но на этот раз Рифат не смог переиграть вратаря "Урала". А спустя десять минут едва не сотворил шедевр Алексей Миранчук. 59-й номер "Локо" ворвался в штрафную и попытался перекинуть голкипера пяткой. Не хватило чуть-чуть – мяч сделал дугу и приземлился на сетку. Перед свистком на перерыв хозяева создали еще один супермомент благодаря контратаке: Миранчук слева подал на Смолова, Федор мощно пробил по центру, но Годзюр спас команду.

Во втором тайме "Урал" прибавил в атаке, надеясь отыграть разницу в счете. На 59-й минуте неплохой дальний удар нанес Владимир Ильин. Спустя шесть минут все тот же Ильин в более удачной позиции пробил выше ворот. Сразу после у "Урала" случился еще один момент, который однозначно можно назвать для "шмелей" главным в матче. Андрей Егорычев забросил мяч в штрафную, снаряд пролетел и попал прямо к Рафалу Аугустыняку. Поляк умудрился головой пробить прямо в Гилерме. А дальше "Локомотив" вновь взял игру в свои руки. На 73-й минуте хозяева создали контратаку, в которой опять выручил Годзюр после удара Федора Смолова.

Видео: vk.com/matchpremier

Однако спустя три минуты красно-зеленые все-таки поставили точку в матче. Крыховяк получил мяч вблизи штрафной и решил пробил с дальней дистанции. По фантастической траектории снаряд отправился прямо в девятку, сделав Гжегожа автором пока что самого красивого гола тура. В следующей же атаке "Локомотив" забил четвертый мяч. Алексей Миранчук преспокойно прошел по правому флангу, оказался в штрафной и пробил в дальний угол. Защитникам "Урала" оставалось лишь наблюдать за тем, как мяч залетает в сетку.

"Локомотив" сегодня выдал почти что идеальный матч, похожий на разгром "Рубина" в прошлом сезоне не только по счету, но и по сути. Четыре забитых мяча, ноль пропущенных голов. Даже вагон нереализованных моментов не смазал картину от игры, которую демонстрировали железнодорожники. И то ли еще будет: на этой неделе к "Локо" должен присоединиться нападающий "Зенита" Лука Джорджевич. В Петербурге черногорец номинально провел семь сезонов, но так и не закрепился, сыграв за основу всего 18 матчей. Однако в аренде в тульском "Арсенале" в прошедшем сезоне Джорджевич стал одним из ключевых игроков команды и забил семь голов. Получится ли у него в "Локомотиве" – увидим совсем скоро.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

О том, что железнодорожники претендуют на чемпионство, говорить еще рано. Если "Локомотив" сможет на протяжении оставшейся части сезона показывать футбол, который был сегодня на стадионе в Черкизове, то велика вероятность, что красно-зеленые завоюют кубок. Но чтобы это сделать и навязать борьбу такому сильному "Зениту", нужно будет очень сильно постараться. Тем более, что кандидатов в чемпионы пока хоть отбавляй: ЦСКА, "Краснодар", "Арсенал" и "Ростов".