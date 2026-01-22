Форма поиска по сайту

22 января, 06:29

Общество

Небольшой снег и до 10 градусов мороза ожидаются в Москве 22 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в четверг, 22 января, составит от 8 до 10 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 6 до минус 11 градусов, в некоторых районах также возможны небольшие осадки в виде снега.

В регионе будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что морозы до минус 20 градусов продержатся в Москве до середины будущей недели. Он пояснил, что подобные минусовые температуры связаны с выхолаживанием на облачном небе и объекцией холодного воздуха в Восток.

Температура начнется повышаться в среду, 28 января, поскольку давление в регионе будет падать.

Синоптики пообещали москвичам теплое окончание зимы

