Синоптик Вильфанд: морозы продержатся в Москве до середины следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Морозы до минус 20 градусов продержатся в столице до середины будущей недели. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По предварительным расчетам, уже в среду (28 января. – Прим. ред.) температура будет повышаться, потому что давление будет падать", – подчеркнул он.

По словам синоптика, подобные минусовые температуры связаны с выхолаживанием на облачном небе и объекцией холодного воздуха в Восток.

Воскресенье, 25 января, может стать самым холодным днем в Москве с начала зимы. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов, что ниже нормы на 10–12 градусов. Однако, как указывала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, волна холода будет непродолжительной.

При этом январь 2026 года в Москве не войдет в пятерку самых морозных в истории, но он может оказаться на границе первой десятки. Синоптик Михаил Леус отметил, что до сих пор не было оттепелей, а максимальная температура – минус 1,4 градуса – была зафиксирована 4 января.