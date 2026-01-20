Форма поиска по сайту

20 января, 13:30

Общество
Синоптик Вильфанд опроверг морозы до минус 36 градусов в Центральной России

Синоптик раскрыл, придут ли 36-градусные морозы в Центральную Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прогнозы о понижении температуры воздуха в четверг, 22 января, до минус 36 градусов в Центральном федеральном округе (ЦФО) не соответствуют действительности. Об этом заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"После достаточно морозной погоды в выходные (17–18 января. – Прим. ред.), когда погоду определял антициклон и ночью было выхолаживание подстилающей поверхности, при малооблачном небе температура достигала минус 24–26 градусов в ночь с субботы на воскресенье", – уточнил метеоролог.

По словам Вильфанда, в первую половину недели установится умеренно теплая погода. В четверг же температура снизится до минус 10–12 градусов и, возможно, вплоть до минус 14.

Ранее сообщалось, что к концу недели температура воздуха в Москве может опуститься до минус 20 градусов. При этом пик морозов нынешней холодной волны пройден. Однако самым холодным днем в Москве с начала зимы может стать воскресенье, 25 января.

Новая волна морозов накроет Москву 22 января

