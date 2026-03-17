В Москве реализуют еще три проекта КРТ

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще трех неэффективно используемых территорий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Общая площадь территорий составляет 7,89 гектара. На данных участках возведут более 180 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе для реализации программы реновации. Кроме того, планируется построить производственные, а также общественно-деловые объекты.

Первая территория площадью 4,26 гектара находится в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы по адресу Озерная улица, владения 42–46. Там можно будет возвести 106,49 тысячи квадратных метров недвижимости. На этом месте появится жилой квартал со школой и детским садом на 500 и 250 мест соответственно.

Вторая территория, площадь которой составляет 2,93 гектара, расположена в Молжаниновском районе на севере Москвы. Она находится на Машкинском шоссе недалеко от его пересечения с Новокуркинским шоссе. На этом участке можно построить 49,79 тысячи квадратных метров недвижимости. Большую его часть займет промышленный комплекс и коммунальная база ГБУ "Автомобильные дороги".

Последняя территория площадью 0,7 гектара в районе Орехово-Борисово Северное на юге столицы расположена по адресу Домодедовская улица, владение 7. Там будет построен жилой комплекс в рамках программы реновации. Его площадь составит 24,5 тысячи квадратных метров.

Благодаря новым проектам КРТ в городе появится около 980 новых рабочих мест. Эти территории будут благоустроены, возле них построят новые дороги.

Ранее сообщалось, что современный районный центр возведут в Теплом Стане в рамках программы комплексного развития территорий. Здание будет находиться на участке площадью 0,95 гектара на Профсоюзной улице. В нем разместятся магазины, филиалы банков, учреждения досуга и спорта и кафе.