Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 марта, 18:07

Город

В Москве реализуют еще три проекта КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще трех неэффективно используемых территорий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Общая площадь территорий составляет 7,89 гектара. На данных участках возведут более 180 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе для реализации программы реновации. Кроме того, планируется построить производственные, а также общественно-деловые объекты.

Первая территория площадью 4,26 гектара находится в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы по адресу Озерная улица, владения 42–46. Там можно будет возвести 106,49 тысячи квадратных метров недвижимости. На этом месте появится жилой квартал со школой и детским садом на 500 и 250 мест соответственно.

Вторая территория, площадь которой составляет 2,93 гектара, расположена в Молжаниновском районе на севере Москвы. Она находится на Машкинском шоссе недалеко от его пересечения с Новокуркинским шоссе. На этом участке можно построить 49,79 тысячи квадратных метров недвижимости. Большую его часть займет промышленный комплекс и коммунальная база ГБУ "Автомобильные дороги".

Последняя территория площадью 0,7 гектара в районе Орехово-Борисово Северное на юге столицы расположена по адресу Домодедовская улица, владение 7. Там будет построен жилой комплекс в рамках программы реновации. Его площадь составит 24,5 тысячи квадратных метров.

Благодаря новым проектам КРТ в городе появится около 980 новых рабочих мест. Эти территории будут благоустроены, возле них построят новые дороги.

Ранее сообщалось, что современный районный центр возведут в Теплом Стане в рамках программы комплексного развития территорий. Здание будет находиться на участке площадью 0,95 гектара на Профсоюзной улице. В нем разместятся магазины, филиалы банков, учреждения досуга и спорта и кафе.

Правительство Москвы опубликовало план развитии участка бывшей промзоны Прожектор в Москве

Читайте также


город

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика