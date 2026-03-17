17 марта, 18:36

Технологии

Сбой произошел в работе "Яндекс.Телемоста" и "ВКонтакте"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи сообщили о серьезных сбоях в работе платформы "Яндекс.Телемост" и соцсети "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, за час на работу "ВКонтакте" пожаловались 397 российских пользователей. Они указали на невозможность отправлять сообщения. Также не загружаются фотографии.

Преимущественно жалобы поступали из Новгородской, Волгоградской и Новосибирской областей, а также из Республики Карелия и Пермского края. При этом в пресс-службе "ВКонтакте" заявили РИА Новости, что все сервисы соцсети работают штатно.

О сбоях в работе "Яндекс.Телемоста" за час сообщили 1 209 пользователей. Некоторые жаловались на невозможность открыть сайт, у других не получалось подключиться к звонку.

Больше всего жалоб зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ульяновской областях, Республике Адыгее.

Ранее эксперты заявили о начале блокировки мессенджера в России. В субботу, 14 марта, на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, в воскресенье, 15 марта, – 12 тысяч. В понедельник, 16-го числа, было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб.

При этом ограничительные меры в отношении функционала Telegram в России начали применяться еще с 10 февраля. В Роскомнадзоре причиной такого решения назвали нарушение российского законодательства.

СМИ, в свою очередь, сообщали, что полная блокировка может произойти в начале апреля. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал граждан не слишком переживать из-за ситуации с Telegram и активнее осваивать мессенджер MAX.

Читайте также


технологии

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

