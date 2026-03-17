Сбой произошел в работе "Яндекс.Телемоста" и "ВКонтакте"

Пользователи сообщили о серьезных сбоях в работе платформы "Яндекс.Телемост" и соцсети "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, за час на работу "ВКонтакте" пожаловались 397 российских пользователей. Они указали на невозможность отправлять сообщения. Также не загружаются фотографии.

Преимущественно жалобы поступали из Новгородской, Волгоградской и Новосибирской областей, а также из Республики Карелия и Пермского края. При этом в пресс-службе "ВКонтакте" заявили РИА Новости, что все сервисы соцсети работают штатно.

О сбоях в работе "Яндекс.Телемоста" за час сообщили 1 209 пользователей. Некоторые жаловались на невозможность открыть сайт, у других не получалось подключиться к звонку.

Больше всего жалоб зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ульяновской областях, Республике Адыгее.

Ранее эксперты заявили о начале блокировки мессенджера в России. В субботу, 14 марта, на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, в воскресенье, 15 марта, – 12 тысяч. В понедельник, 16-го числа, было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб.

При этом ограничительные меры в отношении функционала Telegram в России начали применяться еще с 10 февраля. В Роскомнадзоре причиной такого решения назвали нарушение российского законодательства.

СМИ, в свою очередь, сообщали, что полная блокировка может произойти в начале апреля. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал граждан не слишком переживать из-за ситуации с Telegram и активнее осваивать мессенджер MAX.