Туроператоры призвали включить их в "белый список" Минцифры РФ

Туроператоры попросили внести их в "белый список" Минцифры РФ. Об этом сообщила пресс-служба АТОР.

Отмечается, что ситуация с доступом к сайтам туроператоров обострилась на фоне событий на Ближнем Востоке. Тысячам туристов требовалась помощь, в том числе с переоформлением билетов, поиском отелей и получением документов.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян подчеркнул, что в условиях отсутствия доступа россияне не могут получить ваучеры, билеты или зайти в личный кабинет. При этом телефон не решает всех задач.

Проблема касается и внутреннего туризма, так как до 50% бронирований проходит через смартфоны. При сбоях мобильного интернета теряется доступ к управлению поездками.

"В апреле планируют вновь обратиться в Минцифры через профильные ведомства", – говорится в сообщении.

Сейчас в "белом списке" есть авиакомпании, РЖД, "Туту", 2ГИС и сервисы "Яндекса".

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил включить кикшеринг, банкоматы и кассы в "белые списки". По его словам, работа этих сервисов нарушается из-за проблем с сим-картами.

Помимо этого, депутат предложил создать на сайте Минцифры сервис для сбора предложений от бизнеса и граждан, чтобы учесть все подобные системы.