Депутат Свинцов: легальный VPN можно приобрести у оператора связи

Все легальные VPN-сервисы продолжат работать на территории России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, Роскомнадзор и другие ведомства уже говорили о том, что сама технология VPN законна. Постепенная блокировка коснется только нелегальных сервисов.

Как пояснил Свинцов, легальный VPN можно приобрести у своего оператора связи, который обязан иметь для этого лицензию ФСБ.

"Что касается обычного VPN, который используется большинством наших граждан, то, как правило, это нелегальный VPN, который использует определенные технологии – подмена IP-адреса, подмена сервера, некоторые мессенджеры используют технологию шифрования", – пояснил депутат.

Если мессенджер легальный, он законно использует технологию шифрования. Однако в противном случае мессенджер легально на территории России права работать не имеет.

Ранее Свинцов заявил, что в перспективе 3–6 месяцев у российских спецслужб появится возможность ограничить или полностью заблокировать любой интернет-трафик через VPN-сервисы.

По состоянию на конец февраля, Роскомнадзор заблокировал 469 VPN-сервисов в стране. Доступ к ним ограничивается в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными правительством.