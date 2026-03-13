13 марта, 19:50

Депутат Свинцов: легальный VPN можно приобрести у оператора связи

В Госдуме рассказали, какие VPN-сервисы продолжат работать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Все легальные VPN-сервисы продолжат работать на территории России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, Роскомнадзор и другие ведомства уже говорили о том, что сама технология VPN законна. Постепенная блокировка коснется только нелегальных сервисов.

Как пояснил Свинцов, легальный VPN можно приобрести у своего оператора связи, который обязан иметь для этого лицензию ФСБ.

"Что касается обычного VPN, который используется большинством наших граждан, то, как правило, это нелегальный VPN, который использует определенные технологии – подмена IP-адреса, подмена сервера, некоторые мессенджеры используют технологию шифрования", – пояснил депутат.

Если мессенджер легальный, он законно использует технологию шифрования. Однако в противном случае мессенджер легально на территории России права работать не имеет.

Ранее Свинцов заявил, что в перспективе 3–6 месяцев у российских спецслужб появится возможность ограничить или полностью заблокировать любой интернет-трафик через VPN-сервисы.

По состоянию на конец февраля, Роскомнадзор заблокировал 469 VPN-сервисов в стране. Доступ к ним ограничивается в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными правительством.

Москвичам предложили вернуться к аналоговой телефонной связи

Читайте также


Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

