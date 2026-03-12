В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать через VPN

Фото: 123RF.com/annlisa

Роскомнадзор может отследить трафик даже при использовании VPN-сервисов, поэтому обойти блокировки мессенджеру Telegram не удастся. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

"Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать", – подчеркнул парламентарий.

Свинцов отметил, что в перспективе сохранятся лишь те VPN-сервисы, которые имеют законный статус и необходимы для функционирования СМИ.

Применять меры по ограничению функционала Telegram в России начали с 10 февраля. Роскомнадзор указывал на несоблюдение мессенджером законодательства.

СМИ сообщали, что заблокировать Telegram могут в первых числах апреля. РКН, в свою очередь, указал, что ему нечего добавить к этой информации.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал граждан меньше беспокоиться о Telegram и активнее изучать мессенджер MAX, который, по его мнению, должен стать более привлекательным для пользователей в СНГ.