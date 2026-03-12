Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 14:05

Технологии

В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать через VPN

Фото: 123RF.com/annlisa

Роскомнадзор может отследить трафик даже при использовании VPN-сервисов, поэтому обойти блокировки мессенджеру Telegram не удастся. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

"Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать", – подчеркнул парламентарий.

Свинцов отметил, что в перспективе сохранятся лишь те VPN-сервисы, которые имеют законный статус и необходимы для функционирования СМИ.

Применять меры по ограничению функционала Telegram в России начали с 10 февраля. Роскомнадзор указывал на несоблюдение мессенджером законодательства.

СМИ сообщали, что заблокировать Telegram могут в первых числах апреля. РКН, в свою очередь, указал, что ему нечего добавить к этой информации.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал граждан меньше беспокоиться о Telegram и активнее изучать мессенджер MAX, который, по его мнению, должен стать более привлекательным для пользователей в СНГ.

Читайте также


технологии

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика