Московские рестораторы в День рождения бутерброда поделились лучшими рецептами

Всемирный день рождения бутерброда отмечается 14 марта. В связи с праздником столичные рестораторы и повара поделились лучшими рецептами данного блюда в беседе с "Вечерней Москвой".

Бренд-шеф ресторана "Грабли" Андреа Галли, родившийся в Италии и сейчас проживающий в России, обратил внимание на культурные различия в восприятии деликатеса. По его словам, у россиян бутерброд ассоциируется с домашним уютом и детством, тогда как для итальянцев это быстрый уличный перекус.

"В Италии уличная еда всегда была частью культуры. <...> Рестораны просто взяли эту уличную энергию и довели до совершенства. Они начали использовать лучшие продукты, придумывать неожиданные сочетания, красиво подавать. Так бутерброд перестал быть просто "едой на бегу" и превратился в полноценное ресторанное блюдо. Мы делаем то же самое: наши брускетты – это маленькие шедевры, которые можно есть и вилкой, и руками", – добавил Галли.

В то же время владелица кофейни "Эйнштейн" Кристина Лазаренко подчеркнула важность качества хлеба как основы бутерброда. В частности, в ее заведении используют только цельнозерновой хлеб с четырехдневным сроком хранения, поскольку он натуральный, ароматный и лучше раскрывает вкус начинки.

Перечисляя позиции в меню, женщина выделила самые популярные у клиентов. Среди них бутерброды с курицей, тунцом, а также классический сэндвич с ветчиной и сыром. Такие варианты могут стать отличным вариантом для завтрака при правильном сочетании с напитком.

"Например, соленый сэндвич с ветчиной и сыром хорошо подходит к сладким капучино или латте. Если в начинке рыба, например, лосось или тунец, лучше выбрать черный кофе – он подчеркивает вкус и не перебивает его", – уточнила Лазаренко.

В свою очередь, Галли, перечисляя рецепты, чаще всего вспоминает те, которые напоминают ему о родине. Например, он описывает прошутто ди Парма с моцареллой и свежим базиликом на мягкой фокачче или спелый помидор, дополненный оливковым маслом, морской солью и небольшим количеством пармезана на поджаренном хлебе.

"Если говорить об идеальном балансе, я всегда вспоминаю пиццу "Маргарита": просто, но каждый ингредиент на своем месте. В бутерброде то же самое: начинка не должна перебивать хлеб, а хлеб – начинку. Они должны звучать в унисон. Хлеб – это все", – подчеркнул бренд-шеф.

Схожего мнения придерживается и ресторатор Антон Пинский, по мнению которого, главный секрет удачного бутерброда заключается в балансе начинки и свежего хлеба, который не должен быть сухим или черствым.

В приготовлении домашнего варианта эксперт советует подсушить хлеб на сковороде-гриль или в тостере для аромата и хруста. Майонез можно заменить на песто, хумус или рикотту с зеленью. Также для сочности и аромата можно добавить рукколу, листья базилика, тонкие ломтики помидора или маринованный лук.

Вместе с тем Пинский призывает не бояться сочетать сладкое и соленое. Одним из самых удачных таких сочетаний он считает бутерброд с грушей, горгонзолой и орехами. В качестве альтернативного варианта можно попробовать запечь хлеб с моцареллой, помидорами черри и каплей бальзамика.

Лазаренко же рекомендует экспериментировать с соусами, а также не останавливаться на одном виде хлеба и сыра.

"Если говорить о сладких вариантах, то можно сделать тост с арахисовой пастой и разными видами варенья на слегка поджаренном хлебе. Конечно, это довольно калорийно, но иногда такой завтрак вполне можно себе позволить", – заключила она.

Ранее нутрициолог Юлия Чернобровкина рассказала, что весной лучше отдать предпочтение продуктам, богатым триптофаном и витаминами группы B. Среди них – орехи, семена, яйца, сыры, рыба и морепродукты.

Эксперт пояснила, что весной человеческий организм расходует больше ресурсов на терморегуляцию и адаптацию. В попытке согреться люди тянутся к калорийной и плотной пище.