26 марта, 20:20

Политика

Чернышов заявил, что делегация ГД донесла свою позицию до членов конгресса США

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российская парламентская делегация смогла донести свою позицию до американских законодателей во время переговоров в Вашингтоне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-спикер ГД Борис Чернышов.

Парламентарий, также принимавший участие в переговорах, сказал, что ему легко работается со всеми коллегами из США, вне зависимости от их партийной принадлежности.

При этом члены американского конгресса получили приглашение в Москву и рассматривают возможность ответного визита в российскую столицу в будущем, указала конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с парламентской делегацией РФ.

Луна подчеркнула, что в Вашингтоне присутствовала "отличная делегация" из пяти членов конгресса от обеих партий и также пяти депутатов Госдумы.

Встреча российских парламентариев с коллегами из США завершилась в четверг, 26 марта. По оценкам участников переговоров, она прошла "замечательно", а стороны достигли "хороших результатов". Представители ГД допустили, что восстановление межпарламентских контактов возможно.

