Поэтесса Елена Фанайлова и украинский блогер Денис Казанский внесены в реестр иноагентов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поэтесса Елена Фанайлова и украинский блогер Денис Казанский внесены в реестр иностранных агентов, следует из данных с сайта Минюста России.

Первая, в частности, участвовала в создании и распространении материалов, связанных с иноагентами и организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Она также обвиняется в распространении фейковых сведений о решениях и политике российских органов власти и в выступлении против спецоперации на Украине. Кроме того, Фанайлова взаимодействовала с неназванным иностранным агентом и нежелательной в стране организацией.

В качестве причины для внесения в соответствующий список Казанского министерство назвало публикацию им информации, направленной на формирование негативного образа ВС РФ. Блогер также является противником СВО, оказывающим поддержку ВСУ. Сейчас он проживает за пределами России.

Вместе с ними перечень иноагентов пополнили журналист Георгий Биргер, социолог Сергей Ерофеев, сообщество Reforum Space Vilnius, информационно-аналитический центр "Башня" и ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы".

Обоснованием для их включения в список стали уже вышеперечисленные действия, однако Биргер ко всему прочему получал финансирование со стороны иностранного источника и поддерживал связь с организациями, деятельность которых в РФ признана нежелательной.

Ерофеев, в свою очередь, продолжает сотрудничество с иноагентами и нежелательными организациями. В настоящее время также находится за границей.

В то же время сообщество Reforum Space Vilnius публиковало ложные данные о российской избирательной системе и сотрудничало с иностранным агентом и организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

Отмечается, что информационно-аналитический центр "Башня" призывал к нарушению территориальной целостности России. Помимо этого, его авторы включены в реестр иностранных агентов, а руководство ресурсом ведется за пределами страны.

Ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы", прикрываясь заботой о природе и биологическом разнообразии, пыталась влиять на решения органов власти России, мешая реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Утверждается, что организация получала поддержку от иностранного источника.

Кроме того, Минюст исключил из реестра три организации в связи с их ликвидацией: Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так", общество с ограниченной ответственностью "ТЕНЕС" и частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации".

В октябре прошлого года Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для иностранных агентов. Согласно документу, теперь после первого нарушения иноагента могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, назначить обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на этот же срок. Это касается и ранее судимых иноагентов.