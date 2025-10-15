Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов

Фото: kremlin.ru

В России усилили ответственность для иностранных агентов. Закон об этом подписал Владимир Путин, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Раньше иноагента могли привлечь к уголовной ответственности только после двукратного привлечения к административной. Теперь такого гражданина смогут более серьезно наказывать после одного нарушения. Кроме того, норма распространяется и на ранее судимых по уголовной статье иноагентов.

Таким образом, если гражданин, внесенный в соответствующий список Минюста, неоднократно привлекался к административной ответственности, то при повторном нарушении он получит штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до двух лет или обязательные работы до 480 часов, или исправительные работы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Данный закон в сентябре приняла Госдума. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркивал, что депутаты и дальше будут вынуждены ужесточать меры в отношении иноагентов при их действиях против страны.

По информации Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок своей деятельности и ограничения. В частности, они не предоставляют отчетность, не маркируют свою продукцию, производят запрещенные материалы и распространяют их.