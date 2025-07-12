Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума рассмотрит законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдения ими порядка деятельности на следующей неделе. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента предусматривается только тогда, когда они дважды в год совершают аналогичные административные правонарушения.

"Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ", – написал председатель ГД.

Как отметил Володин, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок своей деятельности и ограничения. Они не предоставляют отчетность, не маркируют свою продукцию, производят запрещенные материалы и распространяют их.

При этом до этого года осужденных по уголовной статье за уклонение от обязанностей не было.

Таким образом, это показывает необходимость ужесточения ответственности и повышения эффективности воспрепятствования противоправной деятельности иноагентов, указал председатель Госдумы.

"Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости", – добавил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение иностранными агентами требований российского Минюста. Для граждан штрафы составят 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц – 100–300 тысяч, для юрлиц – 300–500 тысяч. Кроме того, для иноагентов повышается ответственность за несоблюдение маркировки размещаемых материалов.

