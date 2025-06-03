В ГД внесли проект о запрете иноагентам создавать СМИ с контентом для детей

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Законопроект, запрещающий иностранным агентам учреждать юридические лица и СМИ с контентом для несовершеннолетних, внесли в Госдуму Госсобрание – Курултай Республики Башкирии и депутат Динар Гильмутдинов. Документ опубликован в электронной думской базе.

Авторы проекта отметили, что в соответствии с федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", на иноагентов накладываются определенные ограничения. Среди них – запрет на производство информационной продукции для детей.

Однако, уточняется в проекте, лица, признанные иноагентами, все еще могут стать учредителями юрлиц и СМИ, которые будут использованы для распространения или создания контента или книжных изданий.

"Поскольку учрежденные данными иностранными агентами средства массовой информации, юридические лица не могут не быть зависимыми от своих учредителей – иностранных агентов, нельзя говорить и об их независимости от иностранного влияния", – отмечается в пояснительной записке.

Минюст РФ рассматривает возможность ужесточения уголовной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах. По словам замглавы ведомства Олега Свириденко, незначительные штрафы не мотивируют иноагентов соблюдать закон. Напротив, они продолжают "радоваться" своему включению в соответствующие реестры, отметил он.