Путин подписал закон о полном запрете образовательной деятельности для иноагентов

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Владимир Путин подписал закон, который вводит полный запрет на участие иноагентов в просветительской и образовательной деятельности в России. Документ размещен на портале правовой информации.

Инициатива была внесена в Госдуму депутатами во главе с председателем комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым в январе. В апреле ее одобрил Совет Федерации.

Она подразумевает внесение поправок в закон "Об образовании в РФ", исходя из которых иностранным агентам будет запрещено заниматься обучением и просвещением не только детей, но и взрослых. Кроме того, лицензия на соответствующую деятельность будет приостанавливаться в случае включения лицензиата в список иноагентов.

Последние изменения касаются закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Вместе с тем новые правила запрещают включение в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций тех НКО, которые были признаны иноагентами.

Более того, принятые нормы усиливают контроль за финансовой поддержкой лиц с соответствующим статусом. В частности, иноагенты не смогут получать государственную финансовую и другую имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Причем финансирование иноагентов запрещается и на муниципальном уровне. Также закон ограничивает возможность участия иноагентов в органах управления государственных корпораций.

Еще один закон, который подписал Путин, предполагает признание иноагентами лиц, содействующих международным организациям, в которых Россия не участвует, и иностранным госорганам, если их решения направлены против безопасности страны. Также иноагентами будут считаться те, кто вовлекает граждан в сбор или распространение военно-технической информации, которая может быть использована против РФ.