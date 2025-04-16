СФ одобрил закон о полном запрете иноагентам заниматься просвещением в РФ

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Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в просветительской и образовательной деятельности на территории России, пишет ТАСС.

Инициатива была внесена в Госдуму депутатами во главе с председателем комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым в январе.

Она предполагает изменения закона "Об образовании в РФ", согласно которым иностранным агентам нельзя будет заниматься обучением и просвещением не только детей, но и взрослых. Также с принятием проекта действие лицензии на осуществление соответствующей деятельности будет останавливаться при попадании лицензиата в список иноагентов.

Последние изменения касаются закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

При этом, как указывается в документе, некоммерческая организация, признанная иноагентом, не может быть включена в реестр социально ориентированных НКО. Более того, новые нормы усиливают контроль за финансовой поддержкой иноагентов.

Например, соответствующее лицо не сможет получать государственную финансовую и другую имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Причем финансирование иноагентов запрещается и на муниципальном уровне. Также документ ограничивает вхождение иноагентов в органы управления госкорпораций.

На пленарном заседании также был одобрен закон, признающий иноагентами тех, кто способствует исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или действиям иностранных госорганов, если они направлены против безопасности РФ.

Инициатива была внесена в Госдуму в конце марта в рамках пакета, нацеленного на обеспечение суверенитета и защиту безопасности страны. Авторами стали вице-спикер Ирина Яровая, председатель ГД Вячеслав Володин, а также руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР и депутаты этих партий.

Нормы внесут изменения в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Исходя из них, соответствующий статус будет присвоен лицам, вовлекающим других в сбор сведений в области военно-технической деятельности. Речь идет об информации, которая может быть использована против России в случае передачи иностранным источникам.

Еще одним одобренным законом стал проект, наделяющий статусом ветерана боевых действий всех защитников России, включая участников добровольческих формирований. Документ изменяет закон "О ветеранах".

Статус получат военные, сотрудники МВД, Росгвардии, противопожарной службы, органов исполнения, прокуратуры и СКР, защищавшие территорию России и предотвращавшие провокации на границе и в зоне СВО. Кроме того, и инвалидам боевых действий будет предоставляться соответствующий статус.