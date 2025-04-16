СФ одобрил закон о статусе ветерана для всех бойцов в Курской области

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Совфед одобрил закон о наделении статусом ветерана боевых действий всех бойцов, которые отражали вторжение в Курскую область, включая участников добровольческих формирований. Документ вносит изменения в закон "О ветеранах".

Статусом будут наделены все военные, включая уволенных в запас, сотрудники МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СКР, которые отражали вторжение противника, а также предотвращали вооруженные провокации на государственной границе и территориях РФ, прилегающих к зоне СВО.

Статус инвалида боевых действий будет предоставляться лицам, ставшим инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении таких задач. Кабмин РФ при этом наделяется полномочием по определению перечня территорий РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Ранее Минцифры РФ предложило дополнить этот же закон, добавив в текст звание "ветеран военной журналистики". Министерство считает, что военкоры должны получать дополнительную социальную поддержку, поскольку постоянно рискуют своей жизнью, работая в горячих точках, не имея при этом оружия и не являясь участниками боевых действий.

