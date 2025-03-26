26 марта, 14:09Экономика
Мишустин назвал приоритетом обеспечение благополучия защитников РФ и их родных
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников РФ и их родных.
"Благополучие защитников и их родных – абсолютный приоритет, в том числе в работе правительства", – сказал Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2024 год.
По словам премьер-министра, правительство в короткие сроки отработает новые инициативы Владимира Путина по поддержке участников СВО для их скорейшего исполнения.
В России участники СВО имеют приоритетное право на медпомощь и образование. Кроме того, в 2024 году упростили получение ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Она стала назначаться автоматически сразу после получения соответствующего удостоверения.
При этом глава правительства выразил надежду на ускоренное принятие законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на военных, выполняющих задачи в Курской области. Проект находится на рассмотрении в Государственной думе.
"Сегодня наши ребята на передовой отстаивают интересы страны. В сложных условиях проявляют настоящее мужество. И, конечно, наш долг – поддержать героев и окружить их заботой, а также окружить заботой их семьи", – заключил Мишустин.
Ранее Владимир Путин поручил до 30 марта внести поправки в законы, чтобы все бойцы СВО смогли получить статус ветеранов боевых действий. Ответственным за исполнение поручения был назначен Мишустин. Президент также поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов СВО на совершеннолетних детей военных.
Путин создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки бойцов СВО и их семей