Мишустин назвал приоритетом обеспечение благополучия защитников РФ и их родных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом обеспечение благополучия защитников РФ и их родных.

"Благополучие защитников и их родных – абсолютный приоритет, в том числе в работе правительства", – сказал Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2024 год.

По словам премьер-министра, правительство в короткие сроки отработает новые инициативы Владимира Путина по поддержке участников СВО для их скорейшего исполнения.

В России участники СВО имеют приоритетное право на медпомощь и образование. Кроме того, в 2024 году упростили получение ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Она стала назначаться автоматически сразу после получения соответствующего удостоверения.

При этом глава правительства выразил надежду на ускоренное принятие законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на военных, выполняющих задачи в Курской области. Проект находится на рассмотрении в Государственной думе.

"Сегодня наши ребята на передовой отстаивают интересы страны. В сложных условиях проявляют настоящее мужество. И, конечно, наш долг – поддержать героев и окружить их заботой, а также окружить заботой их семьи", – заключил Мишустин.

Ранее Владимир Путин поручил до 30 марта внести поправки в законы, чтобы все бойцы СВО смогли получить статус ветеранов боевых действий. Ответственным за исполнение поручения был назначен Мишустин. Президент также поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов СВО на совершеннолетних детей военных.