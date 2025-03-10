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Владимир Путин поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов СВО на совершеннолетних детей военных, сообщается на сайте Кремля.

"Включение в перечень членов семьи участника специальной военной операции, которым в равных долях осуществляются выплаты в случае его гибели (смерти), совершеннолетних детей участника специальной военной операции", – говорится в перечне президентских поручений.

Также было предложено распространить отдельные меры поддержки для родных несовершеннолетних братьев и сестер погибших бойцов, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей, воспитывавшихся в семье умершего участника СВО.

Кроме того, президент России поручил определить механизм защиты соответствующих выплат. Глава государства дополнительно приказал создать стандарт региональных мер поддержки семей бойцов и самих участников СВО. Также Путин поручил распространить работу фонда "Защитники Отечества" на членов семей участников спецоперации, которые пропали без вести.

В это же время правительству России необходимо обеспечить изменения в законодательство, чтобы все участники СВО получили статус ветеранов боевых действий, говорится в перечне поручений.

Ранее Путин в ходе встречи с работницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" предложил различные варианты для увековечивания памяти героев спецоперации. Было предложено называть в их честь улицы, школы и институты. Кроме того, глава государства заявлял, что Россия гордится участниками СВО, их подвигами и общим вкладом в обеспечение безопасности страны.

