Путин призвал называть улицы, школы и институты в честь героев СВО

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Владимир Путин предложил на встрече с работницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" различные варианты увековечивания памяти героев спецоперации, в число которых вошли названия улиц, школ и институтов в их честь.

В рамках беседы сестра погибшего героя СВО отметила, что назвала в честь брата спортивный турнир. По ее словам, такое увековечивание памяти ей показалось правильнее, чем мемориальные доски в школах.

"Когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века. Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть. А вот школа, институт, улица, вот такие вещи, понимаете? Вот над этим, я вас прошу, тоже подумайте", – подчеркнул, в свою очередь, российский президент.

Вместе с тем на встрече глава государства предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников СВО. Он указал, что специалисты с первых дней должны оказывать психологическую помощь родственникам пострадавших и погибших бойцов спецоперации на Украине.

Помощь участникам СВО Путин назвал "миссией, данной Богом". С его слов, работа в сфере социальной поддержки бывает непростой, информация наваливается "как снежный ком или как водопад".

Более того, российский лидер поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Законодательно такие меры еще не закреплены, так как у них нет соответствующего юридического статуса. Путин пообещал доработать этот вопрос.

