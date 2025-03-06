06 марта, 19:47Общество
Путин призвал называть улицы, школы и институты в честь героев СВО
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин предложил на встрече с работницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" различные варианты увековечивания памяти героев спецоперации, в число которых вошли названия улиц, школ и институтов в их честь.
В рамках беседы сестра погибшего героя СВО отметила, что назвала в честь брата спортивный турнир. По ее словам, такое увековечивание памяти ей показалось правильнее, чем мемориальные доски в школах.
"Когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века. Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть. А вот школа, институт, улица, вот такие вещи, понимаете? Вот над этим, я вас прошу, тоже подумайте", – подчеркнул, в свою очередь, российский президент.
Вместе с тем на встрече глава государства предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников СВО. Он указал, что специалисты с первых дней должны оказывать психологическую помощь родственникам пострадавших и погибших бойцов спецоперации на Украине.
Помощь участникам СВО Путин назвал "миссией, данной Богом". С его слов, работа в сфере социальной поддержки бывает непростой, информация наваливается "как снежный ком или как водопад".
Более того, российский лидер поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Законодательно такие меры еще не закреплены, так как у них нет соответствующего юридического статуса. Путин пообещал доработать этот вопрос.
Владимир Путин и Сергей Собянин посетили фонд "Защитники Отечества"