Путин вновь назвал бойцов СВО "мои ребята"

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Владимир Путин вновь назвал бойцов спецоперации "мои ребята". Так президент заявил в ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

"Как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано", – сказал Путин.

Президент отметил, что глава региона должен держать под личным контролем проблемы российских военных и членов их семей. Кроме того, героев России нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем, сказал Путин.

В предыдущий раз российский лидер назвал "моими ребятами" бойцов СВО в ходе разговора с главой Брянской области Александром Богомазом. Тогда, 13 февраля, он также призвал губернатора оказывать военнослужащим и их близким всю необходимую поддержку.

Ранее Путин рассказывал, что бойцы спецоперации своей доблестью и победами сформировали условия для начала диалога по решению украинского кризиса. При этом активность иностранных разведывательных служб в период СВО возросла, повысился и уровень их технической оснащенности, предупреждал президент.

