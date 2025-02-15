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Владимир Путин отметил вклад воинов-афганцев в поддержку участников СВО и воспитание молодежи. Об этом говорится в телеграмме участникам торжественного вечера в честь 36-й годовщины завершения выполнения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане.

"Вы бережно храните традиции боевого товарищества и служения Отечеству. Хочу особо подчеркнуть ваш вклад в поддержку участников СВО, воспитание молодежи, востребованную работу в органах государственной власти, ветеранских и общественных организациях", – говорится в сообщении.

По словам президента, такая твердая патриотическая позиция достойна самого искреннего признания. Путин особо отметил мужество воинов-интернационалистов при исполнении долга. Он подчеркнул, что в Кремлевском дворце собрались "мужественные, закаленные нелегкими испытаниями люди".

Ранее Путин поручил создать постоянную экспозицию о спецоперации РФ на базе музея Победы. Президент назначил срок до 1 июля. В качестве ответственных лиц указаны глава оборонного ведомства Андрей Белоусов и министр культуры Ольга Любимова.