Путин поручил создать на базе музея Победы постоянную экспозицию, посвященную СВО

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Владимир Путин поручил создать постоянную экспозицию о спецоперации РФ на базе музея Победы. Президент назначил срок до 1 июля, уточняется в перечне поручений главы государства, который доступен на портале Кремля.

В качестве ответственных лиц указаны глава оборонного ведомства Андрей Белоусов и министр культуры Ольга Любимова. Экспозиция будет представлена в учреждении культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Также президент просит подготовить площадки для проведения соответствующих мероприятий.

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с Минобороны, МВД, Минфином, Минздравом, ФСБ, Государственным фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и автономной некоммерческой организацией "Комитет семей воинов Отечества" рассмотреть вопрос о введении геномной регистрации участников спецоперации. Доклад о проделанной работе должен быть готов до 1 июля.

Также в перечне поручений президент обозначил необходимость сохранения служебного жилья за правоохранителями, которые исполняют свой долг в зоне СВО. Речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, военных пенсионерах, пенсионерах правоохранительных органов, находящихся в зоне боевых действий или проведения контртеррористической операции. Также право на служебное жилье должно сохраняться за членами их семей.

Глава кабмина Михаил Мишустин и генпрокурор Игорь Краснов должны предоставить доклад по этому вопросу до 1 июля.

Ранее Путин также поручил главам российских регионов заранее подумать о трудоустройстве возвращающихся с фронта участников СВО. Причем президент подчеркнул, что трудиться бойцы должны с достойным уровнем заработной платы.

