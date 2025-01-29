Путин поручил главе Дагестана лично заниматься оказанием помощи участникам СВО

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Владимир Путин поручил главе Дагестана Сергею Меликову постоянно заниматься оказанием помощи героям и участникам СВО. Этот вопрос президент затронул во время рабочей встречи в Кремле.

Причем он уточнил, что Меликов должен заниматься этим лично. Также Путин попросил не забывать о бойцах.

Глава региона, в свою очередь, доложил российскому лидеру о планах строительства в республике реабилитационного центра для военнослужащих, получивших на фронте тяжелые ранения. Данный проект, как и несколько других, будет реализовываться за счет внебюджетных источников.

"Планируем сделать от 200 до 300 койко-мест. Хорошее место выбрали на территории, прилегающей к строящемуся военному госпиталю Каспийской флотилии", – отметил Меликов.

Путин также поручил главам российских регионов заранее подумать о трудоустройстве возвращающихся с фронта участников СВО. Причем глава РФ подчеркнул, что трудиться бойцы должны с достойным уровнем заработной платы.

Тем временем правительство уже утвердило правила санаторно-курортного лечения в центрах реабилитации Соцфонда России, а также медицинской реабилитации для ветеранов СВО.

Речь идет о прохождении лечения в реабилитационных центрах, которые находятся на территории различных регионов России. С 2025 года, помимо самого лечения и реабилитации, ветеранам будет обеспечиваться проезд в реабилитационный центр и в обратное направление.