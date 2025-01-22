Новый проект mos.ru расскажет, как город помогает участникам СВО и их семьям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На mos.ru стартует новый спецпроект "Поддержка Москвы". Там москвичи могут узнать, как город помогает участникам СВО и их родным, жителям новых российских регионов и пострадавшим в приграничье, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, в разделе "Единый центр поддержки" указаны адреса, по которым бойцам и их родственникам оказывается комплексная поддержка. Там перечислены все городские услуги, которые можно получить в режиме одного окна.

В Едином центре поддержки участников спецоперации и их семей можно восстановить здоровье с помощью тренировок и спортивных занятий, получить помощь в поиске работы или оформить региональные меры поддержки. Также пользователям предоставлена информация о перечне документов, необходимых для обращения в центр.

В разделе "Индивидуальный подход" для каждого обратившегося подберут индивидуальный маршрут оказания помощи и поддержки в соответствии с правовым статусом посетителя. В разделах "Медицинская помощь" и "Центр ассистивных технологий "Феникс" указаны адреса, по которым участники СВО могут обратиться за помощью в восстановлении здоровья. Центр "Феникс" – первая в России площадка, объединяющая город, разработчиков и пилотов ассистивных технологий.

Проект "Поддержка Москвы" рассказывает и о том, как военным помогают столичные предприниматели, которые отправляют на фронт продукты, теплые вещи и хозяйственные принадлежности. Кроме того, они перечисляют деньги в благотворительные фонды для поддержки жителей приграничных и новых территорий. В свою очередь, Москва предоставляет продавцам бесплатные места на фестивалях и ярмарках, а также разные льготы.

Помимо этого, есть раздел "Неравнодушные москвичи". В штабах "Москва помогает" организованы пункты приема предметов первой необходимости, продуктов, одежды и других товаров для детей, взрослых и животных.

Военнослужащих, ветеранов и жителей приграничья горожане поддерживают с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. Для этого есть отдельная категория "Участники боевых действий". На начало декабря прошлого года москвичи помогли собрать фондам в этой категории 7,5 миллиона рублей.

Актуальную информацию о мерах поддержки бойцов спецоперации и жителей новых регионов можно узнать в разделе "Новости" проекта "Поддержка Москвы" на mos.ru.

Между тем московские рестораны на постоянной основе предлагают скидки в размере от 10 до 30% бойцам СВО. Такую помощь оказывают около 30 заведений общепита. Кроме того, владельцы кафе и ресторанов отправляют на передовую еду и гигиенические принадлежности, а также приобретают дроны и другую технику.