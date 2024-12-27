Московские рестораны предлагают льготные программы для участников СВО

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Столичные рестораны на постоянной основе предлагают скидки участникам СВО. Сейчас такую помощь оказывают около 30 городских заведений общепита, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Также владельцы кафе и ресторанов отправляют на передовую посылки с едой, водой, гигиеническими принадлежностями, одеждой, приобретают дроны и другое оборудование.

Больше всего дисконтных программ для бойцов спецоперации появилось в заведениях общепита ЮВАО – всего 12 кафе и ресторанов. Размер скидки начинается от 10%, которую можно получить в четырех заведениях русской и грузинской кухни, одном итальянском, а также в двух лаундж-барах.

Скидка 15% предоставляется военным в семейном кафе и японском ресторане. Ресторан с тремя банкетными залами и семейная пекарня вычтут для участников СВО 20% из чека, а бонусные карты с аналогичной скидкой выдаются в хинкальной на Привольной улице.

Самая большая скидка в размере 30% оформляется в Выхине-Жулебине в ресторане на улице Генерала Кузнецова, а также в суши-баре на проспекте 60-летия Октября в Академическом районе.

Поддерживает военных и грузинский ресторан около станции метро "Китай-город". При предъявлении соответствующего удостоверения на весь чек будет скидка 25%. Как рассказала территориальная управляющая заведением Елена Бондаренко, акция продлится до тех пор, пока это будет необходимо.

Кроме того, программа лояльности появилась в кафе с мексиканской кухней на улице Маросейке. Там также делают скидку 25% бойцам спецоперации.

"Мы очень благодарны участникам специальной военной операции за то, что они делают. Скидка – это наш способ сказать им спасибо и показать нашу лояльность", – отметил управляющий рестораном Николай Цветков.

Получить скидку военнослужащие также могут в находящихся в ЦАО грузинском и восточном ресторанах на Мясницкой улице, вегетарианском кафе и заведении с паназиатской кухней. На этой же улице в рыбном ресторане бойцов бесплатно угощают блюдом "фиш-энд-чипс" и холодным чаем. А если за столом будут сидеть несколько человек, то им принесут платтер на всех.

Более того, в Зеленограде есть ресторан, который с самого начала спецоперации делает ее участникам скидки на весь чек.

Между тем помощь военным и их семьям оказывают воспитанники и сотрудники московских спортивных школ. Кроме того, они участвуют в соответствующих проектах.

Например, студенты и преподаватели Московского государственного университета спорта и туризма собирают и направляют на фронт гумпомощь, вяжут теплые вещи для военнослужащих. А спортивная школа "Русь" направила хоккейную экипировку в помощь белгородским спортсменам.