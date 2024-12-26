Спортивные школы Москвы помогают участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Воспитанники и сотрудники столичных спортивных школ собирают гуманитарную помощь и участвуют в проектах по поддержке бойцов спецоперации и их семей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Например, в Московском государственном университете спорта и туризма проводятся патриотические мероприятия. Особое внимание уделяется военным и их родным. Студенты и преподаватели образовательного учреждения собирают и направляют на фронт гумпомощь, а также вяжут теплые вещи для военнослужащих. Дети участников СВО с 2023 года могут обучаться в университете бесплатно.

Юные хоккеисты, их родители, а также тренеры спортивной школы "Русь" направили хоккейную экипировку в помощь спортивной школе олимпийского резерва Яковлевского муниципального округа Белгородской области. Форму, шлемы, краги и клюшки собрали и передали белгородским спортсменам.

ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на коньках" отправило на передовую маскировочные сети и эвакуационные тележки. Сбор гумпомощи также проводился в ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70", а воспитанники ГБОУ "Центр образования и спорта "Москва-98" передали в детский дом в городе Сватове ЛНР канцелярию, наборы для шитья и рукоделия, а также другие товары для учебы и творчества.

Кроме того, на базе центра образования и спорта "Москва-98" заработал военно-патриотический клуб, названный в честь Героя РФ Алексея Катериничева. За время службы он получил три ордена Мужества, государственные и ведомственные награды. Он также удостоен звания Героя России посмертно.

В центре представлены копии его наград и информация о боевом пути. Часть экспозиции посвящена участникам СВО, также там можно увидеть несколько видов БПЛА, предметы экипировки ВС РФ и другое.

Между тем на столичных ярмарках вновь проходит благотворительная акция "Подвешенный мандарин". Ее участники уже собрали порядка 600 килограммов фруктов, которые направятся жителям ДНР и ЛНР.

Принять участие в акции могут все горожане. Для этого нужно купить мандарины и оставить их у администратора ярмарки в специальной корзине.