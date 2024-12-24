В столице поздравляют семьи участников СВО с наступающим Новым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве для семей участников СВО подготовили поздравления с наступающим Новым годом. С каждой семьей для этого связываются специалисты новогоднего контакт-центра, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, поддержка участников СВО и членов их семей остается важнейшим приоритетом для города, им оказывают комплексную помощь.

"Особенная программа подготовлена для самых младших: дети от трех до 13 лет получают сладкий подарок, билеты на новогодние представления и пригласительные на катки в столичных парках", – сказал Филиппов.

Так, доставляет новогодние сладкие подарки детям команда более чем из 100 Дедов Морозов. Специалисты контакт-центра предлагают удобное время для визита и передачи подарков. Также можно самостоятельно уточнить информацию по телефону горячей линии 8 (495) 870-44-44.

Кроме того, для детей все праздничные дни будут проходить новогодние спектакли, а воспользоваться пригласительными на катки можно будет до 28 февраля 2025 года. Семьи приглашают на катки на ВДНХ, в Парк Горького, сады имени Н. Э. Баумана и "Эрмитаж" и на другие площадки.

В Москве подготовили насыщенную новогоднюю программу для семей участников спецоперации. Об этом ранее сообщил Сергей Собянин. Все дети от 3 до 13 лет получат сладкие подарки, пригласительные на новогодние елки и билеты на катки.

Кроме того, в преддверии Нового года столичные школы проводят акцию по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. Военным и жителям новых регионов России передают продукты, лекарства, теплые вещи, средства личной гигиены и многое другое.