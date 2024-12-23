Павильон маркета волшебства проекта "Зима в Москве" открылся на Арбате

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Арт-павильон "Белый шар" маркета волшебства проекта "Сделано в Москве" открылся на улице Арбат. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Открытие состоялось в рамках проекта "Зима в Москве". Сам павильон выглядит как белая вязаная елочная игрушка. Желающие смогут приобрести там аксессуары свыше 60 локальных брендов, которые выпускают товары для дома, новогодние сувениры, головные уборы и варежки в русском стиле.

Например, Владимир и Ольга Долгополовы, которые являются создателями бренда Cardinal&Margo, представят в павильоне зимнюю коллекцию головных уборов и аксессуаров из экомеха, а также теплые текстильные изделия.

Кроме того, там будут выставлены товары от бренда Varvara. Их визитной карточкой являются варежки, шапки, муфты и свитшоты. Основательница Анастасия Ефременко рассказала, что ее продукция отличается необычными авторскими принтами, которые делают вещи уникальными.

Приобрести данную продукцию посетители смогут в выходные с 10:00 до 22:00, а в будние дни – с 11:00 до 22:00. Первые 100 гостей получат 23 декабря подарки – угощения и елочные игрушки.

Между тем три рождественские ярмарки с продукцией из разных российских регионов откроются в Москве 25 декабря в рамках программы "Креативный маркет", еще две – 26-го числа. На участие в мероприятие уже подано более 250 заявок.

Проект "Креативный маркет", который помогает работающим в творческой сфере предпринимателям, был запущен в ноябре 2024 года. В первой ярмарке участвовали около 12 столичных издательств, которые представили больше тысячи своих книг.

