"Зима в Москве" предоставляет предпринимателям возможности для развития

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Проект "Зима в Москве" объединяет более 1,9 тысячи площадок, где открываются маркеты. Там будут проходить занятия зимними видами спорта, другие развлекательные и образовательные мероприятия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В столице уже заработали арт-павильоны маркета волшебства проекта "Сделано в Москве". В них представлено более 500 столичных брендов. Посетители могут приобрести косметику, одежду, аксессуары и многое другое.

По словам экспертов проекта, продвижение на офлайн-мероприятиях предоставляет предпринимателям возможность повысить доверие покупателей. Многие люди хотят лично оценить качество товаров. Кроме того, офлайн-мероприятия помогают получить честную обратную связь.

За счет своего участия предприниматели могут повысить узнаваемость бренда и привлечь тех, кто не особенно активен в соцсетях и не доверяет маркетплейсам.

Павильоны маркета находятся на улицах Тверской, Рождественке, Новом и старом Арбате, Кузнецком Мосту, Болотной площади и в Столешникове переулке. Они выполнены в виде коробки с конфетами или игрушками, елочного шара и вокзала с поездом.

В новых магазинах проекта "Сделано в Москве" покупатели могут найти товары предпринимателей, которые представили их впервые в офлайн-формате. Эксперты проекта говорят, что такие продажи предоставляют полезные знакомства и сотрудничество с другими площадками.

При этом предприниматели могут работать и онлайн. У них есть возможность разместить свои изделия на сайте, где присутствует уже более 29 тысяч товаров свыше чем 6 тысяч брендов.

Между тем три рождественские ярмарки с продукцией из разных российских регионов откроются в Москве 25 декабря в рамках программы "Креативный маркет", еще две – 26-го числа. На участие в мероприятие уже подано более 250 заявок.

Проект "Креативный маркет", который помогает работающим в творческой сфере предпринимателям, был запущен в ноябре 2024 года. В первой ярмарке участвовали около 12 столичных издательств, которые представили больше тысячи своих книг.

