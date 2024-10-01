Бразилия, Индия и Коста-Рика примут участие в третьей Московской неделе моды

Фото: пресс-служба московской недели моды

Третья Московская неделя моды пройдет с 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале "Манеж". В ходе нее свои коллекции представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В ходе недели моды пройдут показы коллекций как известных, так и начинающих модельеров. Дизайнеры приедут в столицу из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран. Кроме того, запланированы лекции экспертов, открытый маркет, бизнес-шоурум и фестиваль тематического короткометражного кино.

Вместе с тем гостям недели моды удастся познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России. В их числе дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, республики Татарстан, Калмыкии и Чувашии, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Тюменской, Нижегородской, Кемеровской, Новосибирской и Самарской области.

В общей сложности в течение шести дней состоится 83 модных показа.

Кроме того, с 5 по 9 октября будет работать открытый маркет. На нем гости недели моды смогут купить одежду, обувь и аксессуары, созданные российскими дизайнерами. Сделать это можно будет с 13:00 до 21:00. Все посетители должны будут пройти предварительную регистрацию.

Также на неделе моды состоится бизнес-шоурум, в ходе которого представители модной индустрии предложат свои товары оптовым покупателям. В рамках этого мероприятия состоятся переговоры с потенциальными партнерами.

Вместе с тем программа недели моды включает фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Участие в нем примут не только российские режиссеры, но и представители других стран. Так, заявки на участие приходили из Аргентины, Белоруссии, Колумбии, Мексики и Турции. Зрители смогут увидеть работы, которые были отобраны международным экспертным советом, 5 октября в центре дизайна Artplay.

В качестве организатора мероприятия выступит Фонд моды. Поддержку ему окажет правительство Москвы.

Кроме того, 3 октября в Москве откроется международный форум BRICS+ Fashion Summit. Участие в нем примут делегации из более чем 100 стран, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Так, форум впервые посетят делегации 45 государств, включая Монголию, Конго, Сальвадор, Лаос и Катар.

