Более 100 стран примут участие в модном форуме БРИКС в Москве 3–5 октября

Фото: fashionsummit.org

Международный форум BRICS+ Fashion Summit состоится в концертном зале "Зарядье" 3–5 октября. Его участниками станут свыше 100 стран, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Впервые форум посетят делегации 45 государств, включая Монголию, Конго, Сальвадор, Лаос и Катар. Также, по словам заммэра Натальи Сергуниной, туда пригласили глав модных ассоциаций, крупнейших компаний и ведущих экспертов индустрии.



Деловая программа форума будет посвящена темам международного сотрудничества, поддержки локальных брендов, технологий, инвестиций и других.



"Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культурного наследия стран БРИКС, государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды. Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников", – говорится в сообщении.



Ранее Сергей Собянин сообщал, что форум станет площадкой для делового общения между профессионалами индустрии, экспертами, специалистами легкой промышленности, журналистами, блогерами и другими.

В ЦВЗ "Манеж", концертном зале "Зарядье" и на других столичных площадках пройдут лекции, показы тематических фильмов, деловые встречи и модный интенсив.

