"Зеленый подиум" собрал модельеров в саду имени Баумана

Фото: Виталий Шабуров

В саду имени Баумана 19 июля стартовал третий Всероссийский фестиваль моды, который завершится 21-го числа. Проект объединяет моду и экологию, при этом главной целью мероприятия стала поддержка отечественных дизайнеров в развитии своих экобрендов, рассказала трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева.

"Украшением мероприятия стал живой зеленый подиум, по которому пройдут более 500 юных и уже состоявшихся моделей и звезд", – уточнила Киселева.

Гости фестиваля станут не только зрителями модных показов, но и также смогут посетить ярмарку российских товаров, лекции ведущих экологов и ландшафтных дизайнеров, мастер-классы, арт-галерею и посетить инсталляции современных российских художников и дизайнеров.

Спортсменка считает, что театрализованное представление "Модное прочтение русской классики" станет одним из наиболее интересных событий мероприятия.

"На подиуме популярные артисты, спортсмены, телеведущие пофантазируют на тему, как могли бы выглядеть литературные герои классических произведений, если бы они одевались у современных дизайнеров", – сказала Киселева, добавив, что участники не только продемонстрируют наряды, но и прочтут отрывки из литературных произведений своих героев.

В этом году источником вдохновения станут произведения Александра Пушкина.

Помимо этого, Киселева рассказала, что в июле в столице пройдут еще фестиваль "Московское чаепитие", выставка "Истоки советской фотографии. 1920–1930-е годы" и Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024".

Ранее москвичей пригласили на концерт в парк "Зарядье", на котором выступят музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других государств. Они исполнят произведения в разных жанрах – от классики и фольклора до джаза.

Также в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" 9 августа состоится музыкальная программа "Орган сквозь время", где выступит японская органистка Хироко Иноуэ с произведениями отечественных композиторов – Петра Чайковского, Георгия Свиридова и Олега Янченко, а также шедеврами европейской классики.