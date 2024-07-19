Какие бесплатные мероприятия "Лета в Москве. Все на улицу!" пройдут в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" жители и гости столицы смогут посетить множество бесплатных мероприятий, среди которых винтажный маркет и арт-выставка, в эти выходные, на 20 и 21 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

В столице продолжается чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". В субботу, 20 июля, с 10:00 до 01:00 состоится отборочный турнир, а в воскресенье, 21-го числа, с 10:00 до 22:00 – финал в ЦАО. В эти же дни соревнования пройдут и в САО.

Между тем на Чистопрудном бульваре гостей ждет винтажный маркет. Темой этой недели стал космос. Так, 20 июля в 16:00 на площадке откроется дискуссионный клуб на тему "Первая в истории человечества стыковка космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5".

В свою очередь, на Никитском бульваре 20 и 21 июля в 12:00 художник Сергей Хохлов проведет мастер-класс по созданию деревянных динозавров. Творческая встреча пройдет и в проезде Серебрякова с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00 20-го числа всем желающим проведут занятия "Роспись керамической плитки".

На Матвеевской улице, в субботу, 20 июля, в 18:00 состоится урок рисования для детей. Там же на следующий день, 21-го числа, с 14:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по оригами. В это же время на ВДНХ организуют занятие по валянию "Игрушечная Москва". При этом сразу после на этой же площадке состоится мастер-класс по пальчиковой живописи на холсте "Живопись своими руками".

Любителей настольных игр приглашают посоревноваться 20 июля с 14:00 до 18:00 на Волгоградском проспекте. А с 12:00 до 14:00 в парке "Ходынское поле" пройдет мастер-класс по айкидо "Тайны техники самураев".

В воскресенье, 21-го числа, в 18:00 также организуют тренировку с игроками Континентальной хоккейной лиги в "Лужниках".

В рамках культурно-просветительской программы 20 июля в 20:00 гостей приглашают на концерт виолончелиста Edgarcello в парке 40-летия Победы. В свою очередь, в "Музеоне" 20-го числа с 14:00 можно будет посетить поэтический концерт "ЛитГост Мск".

Помимо этого, в рамках проекта "Спортивные выходные" всех желающих приглашают принять участие в бесплатных функциональных тренировках. Так, 20 июля с 10:00 до 12:00 на баскетбольной площадке парка "Горка" пройдет занятие по йоге, а 21 июля с 10:00 до 12:00 гостей ждут на занятии по растяжке на сцене Гончаровского парка.

Узнать более подробную информацию о мероприятиях и зарегистрироваться на них можно на mos.ru.

Между тем 25 июля горожан пригласили на танцевальный мастер класс по аргентинскому танцу – танго нуэво на набережную "Музеона". В субботу, 3 августа, желающие смогут обучиться индийской хатха-йоге, а 25 августа жители и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу Гавайев. Также на набережных можно будет научиться созданию аксессуаров в традициях народов России.