Несколько улиц в центре столицы станут пешеходными в рамках летнего фестиваля

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Четыре улицы в центре Москвы станут пешеходными 20 и 21 июля в связи с проведением фестиваля "Лето в Москве", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В частности, движение для транспорта закроют с 06:00 20 июля до 23:59 21 июля на Большой Никитской и Малой Бронной улицах, на улице Большой Дмитровке, в Газетном переулке и на прилегающих переулках.

На время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках организуют двустороннее движение. Кроме того, с полуночи 19 июля до 23:59 21 июля запретят парковку:

на улицах Малой Бронной, Большой Никитской, Большой Бронной, Большой Дмитровке;

в переулках Газетном, Спиридоньевском, Дмитровском, Среднем Кисловском, Большом Кисловском, Малом Кисловском, Брюсове, Леонтьевском, Калашном.

В районе проведения фестиваля также запретили движение СИМ и велосипедов. Чтобы быстро и удобно добраться до фестивальных площадок, рекомендуется пользоваться метро.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит более чем на 600 площадках и продлится в Москве до 8 сентября. Москвичи выбрали наиболее интересные мероприятия фестиваля в соответствующем опросе "Активного гражданина".

Большинство респондентов предпочитают посещать концерты, кинопоказы, стендап-выступления и театральные постановки. При этом на втором месте оказались лекции и экскурсии (15,5%), на третьем – тематические мастер-классы (14,6%).